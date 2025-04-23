Найден первый из семи «дисков дьявола». Почему страшный артефакт спрятали в Антарктиде?

Загадочная находка из глубин угольной шахты унесла десятки жизней и исчезла в снегах Антарктиды. Что скрывает мистический артефакт, от которого умирают все вокруг? Обычный рабочий день в пыльной шахте Канзаса превратился в мистический триллер, когда из-под земли появился предмет, несущий смерть.
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