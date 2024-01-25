В рамках акции «Студенческий десант» в надымской полиции состоялась встреча со студентами профессионального колледжа

23 января в рамках Всероссийской акции «Студенческий десант» в надымской полиции состоялось мероприятие с участием ветеранской организации, представителей Общественного совета при ОМВД, добровольной народной дружины, студентов 1-го курса ГПОУ ЯНАО «Надымский профессиональный колледж».
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