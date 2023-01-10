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Ежегодно христиане отмечают праздник Крещение Господне (или Богоявление)

Ежегодно христиане отмечают праздник Крещение Господне (или Богоявление)

﻿﻿Каждый год православные христиане отмечают христианский праздник Крещения Господня. У этого праздника есть второе название – Крещение.

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