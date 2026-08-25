Визит директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Россию может быть вызван стремлением Вашингтона установить более тесные контакты с Москвой, чтобы эффективнее решать проблемы, несущие потенциальную угрозу для обеих стран.
«Предупреждение Путину»: зачем директор ЦРУ приехал в Россию
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Владимир Буевич
"Бывший замдиректора Национальной разведки США Бет Саннер в беседе с изданием допустила, что в ходе встречи с российским лидером глава ЦРУ мог сказать ему: «Мы знаем, что вы собираетесь сделать, и вам лучше этого не делать»". Как показывает история это прямой признак того что тогда именно "это" точно нам и надо делать. Потому как потом отсутствие именно "этого" и не позволяет брать над американцами вверх. Спросите у Ким Чен Ына. Ему много раз говорили "не делай бомбу, не делай... мы тебя за это.... ", а он не послушался и сделал. Поэтому теперь бомбят Иран а не непослушного Кима.
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4 н.
В
Владимир
Владимир Буевич
&quot;Бывший замдиректора Национальной разведки США Бет Саннер в беседе с изданием допустила, что в ходе встречи с российским лидером глава ЦРУ мог сказать ему: «Мы знаем, что вы собираетесь сделать, и вам лучше этого не делать»&quot;. Как показывает история это прямой признак того что тогда именно &quot;это&quot; точно нам и надо делать. Потому как потом отсутствие именно &quot;этого&quot; и не позволяет брать над американцами вверх. Спросите у Ким Чен Ына. Ему много раз говорили &quot;не делай бомбу, не делай... мы тебя за это.... &quot;, а он не послушался и сделал. Поэтому теперь бомбят Иран а не непослушного Кима.
Такое можно сказать и по телефону, не обязательно ехать в Москву ради одной фразы. Вобщем амеры как всегда надувают щеки, нахваливая сами себя.
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4 н.
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