«Предупреждение Путину»: зачем директор ЦРУ приехал в Россию

Владимир Буевич

"Бывший замдиректора Национальной разведки США Бет Саннер в беседе с изданием допустила, что в ходе встречи с российским лидером глава ЦРУ мог сказать ему: «Мы знаем, что вы собираетесь сделать, и вам лучше этого не делать»". Как показывает история это прямой признак того что тогда именно "это" точно нам и надо делать. Потому как потом отсутствие именно "этого" и не позволяет брать над американцами вверх. Спросите у Ким Чен Ына. Ему много раз говорили "не делай бомбу, не делай... мы тебя за это.... ", а он не послушался и сделал. Поэтому теперь бомбят Иран а не непослушного Кима.