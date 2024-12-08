Путин посмертно наградил погибших при крушении самолета под Кировом медиков

Российский лидер Владимир Путин посмертно наградил орденами Пирогова медицинских работников, погибших в октябре в результате авиакатастрофы в Кировской области, соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
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