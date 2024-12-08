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Путин посмертно наградил погибших при крушении самолета под Кировом медиков

Путин посмертно наградил погибших при крушении самолета под Кировом медиков

Российский лидер Владимир Путин посмертно наградил орденами Пирогова медицинских работников, погибших в октябре в результате авиакатастрофы в Кировской области, соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

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