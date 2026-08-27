Какие советские граждане отказались возвращаться в СССР после войны

К окончанию Великой Отечественной войны за пределами Советского Союза оказалось около пяти миллионов так называемых перемещённых лиц — советских граждан, насильно вывезенных на принудительные работы в Германию или оказавшихся в плену .
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