Народный фронт собрал свыше 844 миллионов рублей для военных медиков за три года

Жители России за три года перечислили свыше 844 миллионов рублей на поддержку военных медиков. Благодаря сбору Народного фронта помощь получили 243 госпиталя и медицинских подразделения на всей линии боевого соприкосновения - от Херсонской области до ЛНР, сообщили ТАСС в движении в День военного медика .
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