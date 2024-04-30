Система Ford BlueCruise стала причиной гибели людей. Началось расследование

Управление по расследованию дефектов (ODI) Национальной администрации безопасности дорожного движения США (NHTSA) опубликовало объявление о расследовании функции активной помощи при вождении BlueCruise компании Ford.
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