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Независимый инженерный аудит аналога импортного оборудования

Здравствуйте, коллеги. На начало сентября 2026 года я вижу на промышленном рынке уже не абстрактный разговор об импортозамещении, а конкретный сигнал: предприятия публикуют закупки, указывают оборудование, сроки и прямо разрешают.

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