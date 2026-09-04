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Мы соседи по планете

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30 актеров, невероятно похожих на прототипов своих героев

30 актеров, невероятно похожих на прототипов своих героев

Когда подбирают актеров для биографической роли, режиссер идет по тонкой грани между внешне похожими исполнителями и актерами, обладающими необходимым талантом, чтобы передать замысел.

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