БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 623 подписчика

В Казахстане арестовали двух казашек, последних блогеров, осмеливавшихся выступать против русофобии – МИД РФ молчит

В Казахстане арестовали двух казашек, последних блогеров, осмеливавшихся выступать против русофобии – МИД РФ молчит

В Казахстане арестованы выступавшие против русофобии казашки, МИД РФ молчит Иллюстрация: Блокнот В Казахстане нельзя выступать против местной русофобии.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Taurus Zmei
Taurus Zmei

Если только говорить без конкретных действий, то и РФ распадётся. Один уже договорился потеряв СССР. О помощи по возвращению Россиян уже даже не говорят. Зато с Пашиняном сюсюкаются как с малым дитя, а дать по заднице некому, да и с Токаевым тоже. Уже более четверти века всё слова, всё на будущее. От ВОВ быстрее восстановились. Но мы никуда не торопимся