В Казахстане арестовали двух казашек, последних блогеров, осмеливавшихся выступать против русофобии – МИД РФ молчит

В Казахстане арестованы выступавшие против русофобии казашки, МИД РФ молчит Иллюстрация: Блокнот В Казахстане нельзя выступать против местной русофобии.
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Если только говорить без конкретных действий, то и РФ распадётся. Один уже договорился потеряв СССР. О помощи по возвращению Россиян уже даже не говорят. Зато с Пашиняном сюсюкаются как с малым дитя, а дать по заднице некому, да и с Токаевым тоже. Уже более четверти века всё слова, всё на будущее. От ВОВ быстрее восстановились. Но мы никуда не торопимся
"заступаться надо на самом высоком уровне - на уровне МИДа, на уровне крупных СМИ." МИД? А у нас есть МИД? А у нас есть крупные СМИ, которые заступаются за русских? Не слышал.