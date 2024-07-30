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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«РПЛ входит в топ-6-7 сильнейших в Европе. Она по-прежнему на очень хорошем уровне, здесь каждому сложно играть». Форвард «Пари НН» Ожегович о лиге

«По сравнению с моим первым приходом в РПЛ уровень лиги отличается, но совсем немного, нельзя говорить о какой-то огромной разнице.

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