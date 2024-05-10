Митчелл, Мобли и Леверт набрали на троих 71 очко и помогли «Кливленду» сравнять счет в серии с «Бостоном»

В составе «Кавальерс» Донован Митчелл, Эван Мобли и Карис Леверт набрали 71 очко на троих. В активе Митчелла 29 очков (10 из 19 с игры), 7 подборов и 8 передач, на счету Мобли 21 очко (9 из 15 с игры) и 5 подборов, у вышедшего со скамейки Леверта – 27 очков (9 из 17 с игры), 6 подборов и 3 передачи.
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