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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Василий Карасев: «МБА и «Астане» победа нужна как воздух. Встреча будет абсолютно бескомпромиссной»

МБА-МАИ и «Астана» подходят к игре в качестве единственных команд сезона Лиги, которые пока идут без побед (0-5).

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