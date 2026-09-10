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Новости Тамбова

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Два человека погибли в столкновении Ford и КамАЗа на Южном обходе Тамбова

Два человека погибли в столкновении Ford и КамАЗа на Южном обходе Тамбова

Фото: Прокуратура Тамбовской области Читайте также: Троих подростков подозревают в кражах одежды из супермаркета в Тамбове С дорожников взыскали более 290 тысяч рублей за разбитую в яме машину За купальный сезон в Тамбовской области утонули 12 человек По предварительным данным, легковой автомобиль выехал на встречную полосу.

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