Матвиенко выступила с обращением в День освобождения Ленинграда от блокады

27 января - День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В это памятный день к жителям Санкт-Петербурга и всей Ленинградской области обратилась Валентина Матвиенко, более семи лет прослужившая в должности губернатора Северной столицы.
27 января - День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В это памятный день к жителям Санкт-Петербурга и всей Ленинградской области обратилась Валентина Матвиенко, более семи лет прослужившая в должности губернатора Северной столицы.
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