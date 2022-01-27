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Матвиенко выступила с обращением в День освобождения Ленинграда от блокады

Матвиенко выступила с обращением в День освобождения Ленинграда от блокады

27 января - День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.  В это памятный день к жителям Санкт-Петербурга и всей Ленинградской области обратилась Валентина Матвиенко, более семи лет прослужившая в должности губернатора Северной столицы.

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