СТЦ: иностранные бренды ведут неформальный диалог о возвращении в Россию

Зарубежные компании, которые хотели бы вернуться на российский рынок, пока не подтверждают это официальными запросами, однако ведутся неформальные переговоры, сообщил в разговоре со «Звездой» вице-президент Союза торговых центров (СТЦ) Павел Люлин.
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