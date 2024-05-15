Кубанский Alias Group передумал строить дата-центр в Новосибирске

По какой причине инвестор передумал не уточняется. Проект должен был окупиться в течение 10 лет.Холдинг Alias Group из Краснодарского края отказался от планов построить на территории Новосибирска Центр обработки данных за 2,2 млрд рублей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии