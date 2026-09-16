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Когда включат отопление в Новокузнецке в 2026 году: дата начала отопительного сезона

Когда включат отопление в Новокузнецке в 2026 году: дата начала отопительного сезона

Когда начало отопительного сезона в Новокузнецке осенью 2026 года? Отвечаем на этот вопрос.Когда в Новокузнецке включат батареи? Ответ на этот вопрос – в материале «Царьграда».

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