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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Жители Псковской области попросили губернатора избавиться от «живности» в общежитии ПсковГУ

Жители Псковской области попросили губернатора избавиться от «живности» в общежитии ПсковГУ

ПСКОВ, 22 февраля, ФедералПресс. Жители Псковской области пожаловались губернатору региона Михаилу Ведерникову на антисанитарию и отсутствие ремонта в общежитиях Псковского государственного университета, которые расположены на улице Металлистов 14, 16.

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