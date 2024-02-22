Жители Псковской области попросили губернатора избавиться от «живности» в общежитии ПсковГУ

ПСКОВ, 22 февраля, ФедералПресс. Жители Псковской области пожаловались губернатору региона Михаилу Ведерникову на антисанитарию и отсутствие ремонта в общежитиях Псковского государственного университета, которые расположены на улице Металлистов 14, 16.
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