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Лишенный «золота» российский фигурист Галлямов обратился к главе МОК

Лишенный «золота» российский фигурист Галлямов обратился к главе МОК

Спортсмен задал ему вопрос после перераспределения наград из-за дисквалификации Камилы Валиевой. К главе международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху обратился российский фигурист Александр Галлямов.

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