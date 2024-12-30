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Царьград

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Русские ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородской областью

Русские ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородской областью

В ночь на 30 декабря русские ПВО уничтожили украинский БПЛА над Белгородской областью. Юрий Слюсарь сообщил о повреждении депо в Сальске в результате атаки беспилотника.

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