Более 300 человек остаются под завалами после оползня в Папуа – Новой Гвинее

REUTERS/Emmanuel Eralia via REUTERS В Папуа – Новой Гвинее крупный оползень сошел на деревню Каокалам, в результате чего под завалами оказалось свыше 300 человек, сообщает агентство Reuters со ссылкой на местного парламентария Аймоса Акема.
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