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Показаны кадры уничтожения ВКС РФ ангаров с военной техникой ВСУ в Сумской области

Показаны кадры уничтожения ВКС РФ ангаров с военной техникой ВСУ в Сумской области

После начала специальной военной операции на территории Сумской области Украины боевые действия фактически не велись.

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