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Посольство Франции в Испании: «Все игроки сборной Франции – французы. 23 человека из 26 родились в стране»

Посольство Франции в Испании напомнило, что все футболисты национальной команды являются французами. «Не желая вступать в полемику, стоит напомнить о фактах.

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