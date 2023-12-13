Кабмин расширил перечень премий, лауреаты которых освобождаются от НДФЛ

Правительство расширило перечень премий, лауреаты которых освобождаются от НДФЛ, обладатели ряда премий в области культуры не будут выплачивать с полученного вознаграждения налог на доходы физических лиц в размере 13%.
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