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Зеленский определил новые задачи для дальнобойных ударов по РФ

Зеленский определил новые задачи для дальнобойных ударов по РФ

Украина готовит новые дальнобойные удары по России и согласовала с партнёрами чёткие сроки поставки оружия.

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