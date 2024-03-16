Губернатор Сергей Цивилев напомнил жителям Кузбасса о возможности проголосовать 16 и 17 марта

Выборы президента России проходят в течение трех дней – с 15 по 17 марта.Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев напомнил жителя Кузбасса, что в 2024 году выборы президента страны длятся три дня – с 15 по 17 марта.
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