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Губернатор Сергей Цивилев напомнил жителям Кузбасса о возможности проголосовать 16 и 17 марта

Губернатор Сергей Цивилев напомнил жителям Кузбасса о возможности проголосовать 16 и 17 марта

Выборы президента России проходят в течение трех дней – с 15 по 17 марта.Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев напомнил жителя Кузбасса, что в 2024 году выборы президента страны длятся три дня – с 15 по 17 марта.

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