Политолог Журавлев: Прослушку Залужного мог организовать Киев

Прослушка главнокомандующего армией Украины Валерия Залужного и его помощников могла быть организована как российской стороной для того, чтобы выяснить планы ВСУ, так и непосредственно киевским режимом, но уже по политическим причинам.
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