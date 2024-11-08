Актриса Дарья Мороз опубликовала редкие фото с повзрослевшей дочерью

В сети не узнали повзрослевшую дочь актрисы Дарьи Мороз от режиссера Константина Богомолова. Артистка приехала с 14-летней Анной на церемонию награждения премии ОК! Awards "Больше чем звезды" и поделилась кадрами с мероприятия в личном блоге.