Второго фигуранта дела генерала Попова обвинили в мошенничестве и превышении полномочий

Моисеев С. В. не стал обжаловать свой арестМоисеева С. В., второго фигуранта уголовного дела в отношении бывшего командующего 58-й общевойсковой армией Ивана Попова, обвиняют в мошенничестве и превышении должностных полномочий.
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