Отца оппозиционера Леонида Волкова задержали за финансирование ФБК

В Екатеринбурге задержан Михаил Волков — отец оппозиционера Леонида Волкова (внесен в реестр иноагентов и перечень экстремистов и террористов) — по подозрению в переводе денег ФБК (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России).
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