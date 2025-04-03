Отца оппозиционера Леонида Волкова задержали за финансирование ФБК

В Екатеринбурге задержан Михаил Волков — отец оппозиционера Леонида Волкова (внесен в реестр иноагентов и перечень экстремистов и террористов) — по подозрению в переводе денег ФБК (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России).