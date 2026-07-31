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Самые странные алкогольные напитки в мире

Самые странные алкогольные напитки в мире

Молочное пиво, шнапс с золотыми хлопьями, пиво со вкусом пиццы, алкоголь времен инков, крепость которого может составить как 3 градуса, так и все 50, — мы расскажем о самых странных и необычных спиртных напитках, которые только существуют.

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