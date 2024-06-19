Предельная агрессивность европейских политиков объясняется близостью катастрофы ЕС – Трухан

Агрессивна риторика европейских лидеров в адрес России компенсируется отсутствием реальных действий. Все понимают, что смещение вооруженного противостояния дальше западных границ Украины приведет к использованию как ядерного, так и более мощного оружия.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии