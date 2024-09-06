Гендиректор BitRiver Рунец: Россия заняла второе место по майнингу за счет интереса инвесторов с Ближнего Востока

Россия заняла второе место по объемам промышленного майнинга. Это удалось благодаря интересу инвесторов из стран Азии и Ближнего Востока, рассказал генеральный директор BitRiver Игорь Рунец в беседе с «Известиями».
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