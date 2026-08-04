Минобороны Японии оценивает военное сотрудничество России и Китая как угрозу безопасности страны

Оценки Минобороны Японии по военному сотрудничеству России и Китая В ежегодном докладе Министерства обороны Японии «Белая книга» за прошедший финансовый год констатируется рост военного сотрудничества между Россией и Китаем.
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