❗️США, вероятно, близки к решению о передаче Украине крылатых ракет JASSM, сообщает Reuters. По данным издания, Вашингтон может анонсировать поставки до конца осени.
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❗️США, вероятно, близки к решению о передаче Украине крылатых ракет JASSM, сообщает Reuters. По данным издания, Вашингтон может анонсировать поставки до конца осени.
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