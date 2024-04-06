Прокладки разных форм и размеров, тампоны, менструальные чаши, одноразовые трусики — сегодня выбор средств гигиены для женщин обширный, но что из этого ассортимента подойдет для девушки-подростка? фото: iStockphotoПодобрать идеальное средство гигиены для критических дней не всегда просто даже зрелой женщине.