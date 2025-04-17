4-летняя дочь Павла Табакова стала звездой на красной дорожке ММКФ — громкий дебют

Софья Синицына впервые привела Мию на светское мероприятие. Павел Табаков и Софья Синицына Социальные сетиБывшая возлюбленная Павла Табакова посетила церемонию открытия 47-го Московского международного кинофестиваля вместе с их 4-летней дочерью Мией.
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