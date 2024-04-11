Важные знания: что входит в квитанцию ЖКХ и как начисляют платежи

СодержаниеЕжемесячно нам приходят квитанции на платежи за жилищно-коммунальные услуги. Оплата производится за предыдущий месяц по факту использования ресурсов и услуг, в том числе газа, воды, электроэнергии.
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