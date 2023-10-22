ВВС Израиля стремятся измотать ХАМАС до старта наземной операции

Военно-воздушные силы Израиля пытаются измотать палестинское движение ХАМАС прежде, чем начнется наземная фаза операции в секторе Газа, сообщила в воскресенье, 22 октября, газета Jerusalem Post со ссылкой на командующего израильскими ВВС генерал-майора Томера Бара.
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