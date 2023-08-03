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Немцы начали активно покупать квартиры в Калининграде

Немцы начали активно покупать квартиры в Калининграде

Среди покупателей квартир в Калининграде в этом году стало больше иммигрантов, основной поток идет из Германии, сообщила вице-президент гильдии риелторов Калининграда Татьяна Таранцова.

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