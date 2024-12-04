Кей-поп переворот

1. Президент Южной Кореи начинает военный переворот из-за "угрозы коммунизма".2. Переворот не получается, военное положение отзывают, военные не могут блокировать парламент, парламент отменяет военное положение.
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