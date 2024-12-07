NYP: Трамп отнесся к Зеленскому безразлично во время встречи во Франции

Избранный президент США Дональд Трамп на трехсторонней встрече в Париже энергично поприветствовал лидера Франции Эммануэля Макрона, но отстраненно повел себя с украинским президентом Владимиром Зеленским.
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