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Царьград

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Не игра. В Ростове-на-Дону толпа мигрантов зверски избила администратора компьютерного клуба

Не игра. В Ростове-на-Дону толпа мигрантов зверски избила администратора компьютерного клуба

Работник заведения всего лишь попросил группу иностранцев, не играющих в клубе, покинуть помещение.Шокирующая история в Ростове-на-Дону началась ещё в конце октября, когда в компьютерный клуб заявилась группа мигрантов и стала вести себя вызывающе для спокойного и тихого заведения.

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