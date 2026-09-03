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Рейтинг: какую долю зарплаты замещает пенсия в разных странах

Рейтинг: какую долю зарплаты замещает пенсия в разных странах

Рейтинг: какую долю зарплаты замещает пенсия в разных странах / © Visual Capitalist На инфографике выше страны ранжированы по прогнозируемому валовому коэффициенту замещения пенсией — показателю, который рассчитывается на основе данных ОЭСР.

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