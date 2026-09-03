Рейтинг: какую долю зарплаты замещает пенсия в разных странах / © Visual Capitalist На инфографике выше страны ранжированы по прогнозируемому валовому коэффициенту замещения пенсией — показателю, который рассчитывается на основе данных ОЭСР.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии