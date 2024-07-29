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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Атлетико» подпишет Ле Нормана за 34,5+5 млн евро. Об этом сообщил глава «Сосьедада»

Ранее в мадридском клубе объявили о договоренности о трансфере 27-летнего защитника и отметили, что сделку официально закроют в ближайшие дни, когда футболист сборной Испании, ставший чемпионом Европы, вернется из отпуска.

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