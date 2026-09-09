Декоративный объекты - топиарные фигуры

Современные топиарные фигуры — это объёмные декоративные скульптуры для ландшафта, изготавливаются на металлическом каркасе и покрываются искусственным газоном, что делает их долговечными и не требующими ухода.
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