Посла Узбекистана в Москве вызвали в МИД РФ после оскорбительных слов ректора

РИАМО - 14 фев. Посла Узбекистана в Москве Ботиржона Асадова пригласили в министерство иностранных дел России в связи с оскорбительными заявлениями ректора Университета журналистики и массовых коммуникаций Узбекистана Шерзода Кудратходжаева о российских гражданах, не говорящих на узбекском языке, сообщается на сайте МИД РФ.
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