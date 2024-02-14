Посла Узбекистана в Москве вызвали в МИД РФ после оскорбительных слов ректора

РИАМО - 14 фев. Посла Узбекистана в Москве Ботиржона Асадова пригласили в министерство иностранных дел России в связи с оскорбительными заявлениями ректора Университета журналистики и массовых коммуникаций Узбекистана Шерзода Кудратходжаева о российских гражданах, не говорящих на узбекском языке, сообщается на сайте МИД РФ.