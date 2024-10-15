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  • Ольга Виноградова
    Срочно гнать мигрантов водителей , они позорят звание Водитель Пассажирского Транспорта . Гнать поганой метлой .Не хочешь платить...
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  • саша дмитренко
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Мстили - резали шины: мигранты наказали недовольных соседей за свой хостел

Мстили - резали шины: мигранты наказали недовольных соседей за свой хостел

Русский Колоколъ А это столица России – Москва, украшением которой с недавних пор стали многочисленные хостелы – ночлежки для гостей из ближнего зарубежья.

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Комментарии
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Х
Хронос
А почему название моей страны ты пишешь таким образом  &quot;рассея&quot;? И с маленькой буквы.Ты не уважаешь Россию? Ненавидишь ее? Из Израиля ,видать,вещаешь
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2 час.
Татьянка Яцук
И вот значицца- силовики вместо того, что бы бороться с мигрантскими ночлежками, их бандитскими клубами и с самими нелегалами, будут проверять &quot;народных дружинников&quot; ?. Сильно!.....
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2 час.
м
михаил
скурвились, что тут сказать. Когда были нормальные менты такого не было, а вот при полицаях беспредел в полный рост......
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1 час.

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