Русский Колоколъ А это столица России – Москва, украшением которой с недавних пор стали многочисленные хостелы – ночлежки для гостей из ближнего зарубежья.
Мстили - резали шины: мигранты наказали недовольных соседей за свой хостел
Комментарии
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Х
Хронос
А почему название моей страны ты пишешь таким образом "рассея"? И с маленькой буквы.Ты не уважаешь Россию? Ненавидишь ее? Из Израиля ,видать,вещаешь
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2 час.
Татьянка Яцук
И вот значицца- силовики вместо того, что бы бороться с мигрантскими ночлежками, их бандитскими клубами и с самими нелегалами, будут проверять "народных дружинников" ?. Сильно!.....
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2 час.
м
михаил
скурвились, что тут сказать. Когда были нормальные менты такого не было, а вот при полицаях беспредел в полный рост......
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1 час.
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