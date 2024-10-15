Мстили - резали шины: мигранты наказали недовольных соседей за свой хостел

Х Хронос А почему название моей страны ты пишешь таким образом "рассея"? И с маленькой буквы.Ты не уважаешь Россию? Ненавидишь ее? Из Израиля ,видать,вещаешь

Татьянка Яцук И вот значицца- силовики вместо того, что бы бороться с мигрантскими ночлежками, их бандитскими клубами и с самими нелегалами, будут проверять "народных дружинников" ?. Сильно!.....